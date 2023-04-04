محافظ مطروح يتابع نتائج فاعليات قافلة التأمين الصحي بسيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتائج فاعليات قافلة التأمين الصحي لمركز ومدينة سيوة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، لطلاب المرحة الابتدائية ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المرحلة الاعدادية بالمحافظة.

وأوضحت دكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحي بمطروح إن فرق العيادات الطبية المتنقلة للتأمين الصحي توجهت إلى مدينة سيوة بالتعاون والتنسيق مع مركز ومدينة سيوة برئاسة الاستاذ محمد بكر رئيس المدينة، وذلك لإتمام أعمال مسح طلاب المدارس وعمل التحاليل اللازمة وإعادة القياسات وصرف العلاج.

ونجحت الفرق في فحص ما يقرب من 3200 طالبا ضمن مبادرة الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية و790 طالبا من المرحلة الاعدادية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى.

مضيفة انه يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة للوصول لكافة الاطفال المستهدفين بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة ومراكز المدن وعدد من الجهات المعنية لتحقيق الاهداف المرجوة من المبادرات الصحية والكشف على جميع الطلاب المستهدفين والاطمئنان عليهم.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح على استمرار تقديم الدعم والتيسيرات وتذليل أى معوقات للوصول لكافة الأطفال المستهدفين من تلك المبادرات في مختلف المناطق والقرى النائية بالمحافظة، مثمنا جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن وخاصة أطفال المدراس من أجل تحسين جودة الحياة وصنع غد أفضل للأجيال القادمة.