محافظ مطروح يتابع نتائج زيارة فريق عمل الإدارة المركزية بوحدة «حياة كريمة»

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتائج زيارة فريق عمل الادارة المركزية بوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية لمحافظة مطروح خلال الفترة من 10 وحتى 12 أكتوبر الجاري لمراجعة المشروعات والخطط المدرجة لمبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي عدد 30 قرية وتجمع بمدن ومراكز المحافظة مع تقديم الدعم الفني في حصر وجمع كافة البيانات و المعلومات اللازمة وتحديد الأولويات و الاحتياجات لوضع الخطة النهائية لتنفيذ المبادرة والوقوف على اى عقبات و بحث الحلول لتذليلها



ووجه محافظ مطروح الشكر لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية لجهودها المستمرة بالتعاون مع محافظة مطروح في حصر الاحتياجات الفعلية لتطوير القرى المستهدفة بالمبادرة خلال المرحلة الثانية ، وذلك بالتنسيق ومشاركة كافة الاطراف المعنية من جهات تنفيذية ولجنة المشاركة المجتمعية التى تمثل جميع الأطراف (العمد والشيوخ والشباب والمرأة) بتلك القرى المستهدفة من أجل تحقيق أقصى استفادة وتقديم مزيد من الخدمات وتحسينها بتلك القرى لتحقيق رضا المواطنين وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لها .



وأوضح المهندس حسين السنينى المنسق العام للمبادرة بمطروح أنه تم عقد عددأ من الجلسات واللقاءات الحوارية مع الجهات التنفيذية الشريكة وممثلي الوحدات المحلية لمراجعة الخطط المقترحة و الاحتياجات الفعلية فى كافة القطاعات و سيتم التوصل الي المقترح النهائي خلال هذا الأسبوع.. تمهيداً للعرض النهائي لخطه تنفيذ المشروعات وتوقيتاتها الزمنية وتفاصيلها بتلك القرى والتجمعات المستهدفة بالمبادرة مع تذليل أى عقبات