محافظ مطروح يتابع مدى التزام سائقي الأجرة بالتعريفة الجديدة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود المحافظة في إحكام السيطرة، ومنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين، خاصة سيارات الأجرة بأنحاء مدينة مرسي مطروح

ونظمت ادارة المواقف بمطروح حملة تفتيش على سيارات الأجرة بكورنيش مدينة مرسي مطروح، ليلة أمس حتى صباح اليوم الاثنين، للتأكد من الالتزام بخطوط السير المصرح بها لسيارات الأجرة على الكورنيش خلال موسم الصيف السياحى، ومنع أى تجاوزات تؤثر على توافر وسائل المواصلات للمواطنين بالمناطق الأخرى، وكذلك متابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة التى أقرتها المحافظة وفقًا لقرار تحريك أسعار الوقود الأسبوع الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع استغلال المواطنين.

وأوضح المهندس محمد القط، مدير مواقف مطروح أن حملة التفتيش تمكنت من ضبط 68 مخالفة خط سير، وعدم إلتزام بخطوط السير المصرح بها مما يؤثر على توفير وسائل المواصلات للمواطنين بالمناطق الأخرى، وإلزام السائقين بخطوط السير المحددة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد شدد على تكثيف الحملات التموينية والمرورية بعد صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء الماضى.

كما وجه محافظ مطروح لإدارة مرور مطروح ومباحث المرور ومشروع المواقف ومديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام بالضوابط والتعريفة الجديدة دون تجاوزات ،وبالتأكيد على مراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعى مع توافر جميع المنتجات البترولية بكافة منافذ التسويق وفق الاسعار المقررة حالياً والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها

ووجه محافظ مطروح لمدير ادارة مرور مطروح ومباحث المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالاسعار المقررة وعدم رفع اسعار الأجرة إلا فى حدود المقرر بالنسبة للخطوط الداخلية والخارجية بنسبة نحو ٧% ،وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع اى ممارسات غير قانونية.

وطالب محافظ مطروح المواطنين بالابلاغ عن اى محاولة استغلال او مغالاة فى اسعار الوقود بمحطات الوقود او فى أجرة السيارات والتاكسى مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد أى مخالفة والاتصال بالخط الساخن 114 و0464933158 وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528 للابلاغ عن أى تجاوزات لسرعة التعامل معها .