محافظ مطروح يتابع مدى التزام سائقى السيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة ومنع أى تجاوزات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود المحافظة في إحكام السيطرة على سيارات الأجرة والتزامهم بالتعريفة الجديدة فى احياء مدينة مرسي مطروح ، ومنع أى تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف.

وواصلت إدارة مواقف مطروح حملاتها التفتيشية المكثفة مساء الأمس الاحد بطول شوارع الكورنيش بالمدينة لضبط السيارات العاملة علي الكورنيش بدون تصريح خط السير مما يوثر سلبا علي العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة

وأوضح المهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد (٧٢) مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وتوفير سيارات إضافية لنقل السادة الركاب بخطوط السرفيس والمسافرين من مدينة مطروح للمحافظات الأخرى.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف الحملات للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وبالتعريفة الجديدة المقررة ومنع استغلال المواطنين.