محافظ مطروح يتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب

معتز محمود







توجه اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح لموقف الكيلو 2 لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للركوب

ورافق المحافظ الأستاذ السيد الامام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد والأستاذ محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.



والتقي محافظ مطروح في جولته يوم الثلاثاء، بعدد من المواطنين المستقلين سيارات الأجرة لمعرفة تطبيق التعريفة الجديدة ومدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.



وطالب المحافظ من المواطنين عدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسؤولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة ضد سائقها.



وشدد أبو زيد ، على سائقي الأجرة بضرورة التزامهم بالتعريفة الجديدة وعدم زيادتها على الركاب

وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أى سيارة تقوم بزيادة التعريفة من خلال الارقام الموضوعة على الاستيكارات الموجودة على السيارة واللافتات المنتشرة بالمواقف.



كما اشتكة أحد زوار المحافظة من ارتفاع أسعار التاكسي بمطروح حيث وجه المحافظ علي الفور لمرور مطروح بمتابعة الأسعار مع التأكد علي تشغيل العدادات بسيارات التاكسي ووضع ملصقات علي التاكسي بأرقام المرور حتي يتمكن اي شخص من الاتصال وتقديم شكواة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



يذكر أن محافظ مطروح اعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، التي تراوحت بين 10 % إلى 20 %.

