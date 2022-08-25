محافظ مطروح يتابع لقاءات الوحدة المركزية لـ«حياة كريمة»

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لقاءات اليوم الرابع والذي عقد بمركز الحمام اليوم للوحدة المركزيه لـ”حياة كريمة” بحضور الدكتور عادل لطفي مدير التخطيط بوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد جمال بالوحدة المركزية والمهندس حسين السنينى منسق حياة كريمة بمحافظة مطروح.

وكذلك أعضاء وحدة حياه كريمة بمحافظة مطروح مع ممثلي مركز الحمام بحضور وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة الحمام وبحضور ممثلي وحدة حياة كريمة بالمركز، ورؤساء قرى الشمامة والعميد وأولاد مسعود وساحل العميد وقرى الرويسات. وبنجر ٢٣ و٢٥ و٢٨ .

جاء ذلك بحضور ممثلي المديريات المختلفة وحضور ممثلي لجان المشاركة المجتمعية بالقرى والمرشحة بالمركز حيث تم مراجعة خطط المشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمحافظة مطروح بإجمالي عدد ٢٣ قرية و٧ مناطق وتم عقد الجلسات التشاورية مع الجهات التنفيذية والوقوف على الاحتياجات الفعلية فى كافة القطاعات مناقشة هذه الاحتياجات.

وتضمنت المقترحات قطاع المياه بشأن امداد القرى بخطوط مياه وسيارات مياه وانشاء محطه تنقيه بقدره ٥٠٠٠ م٣ بقري البنجر كما سيتم التنسيق في قطاع الصرف الصحي مع الهيئة القومية للصرف لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في القري.. وفي قطاع الزراعة يتضمن عمل وحدة زراعية وإنشاء بعض الجمعيات الزراعية وفي قطاع الصحة بإنشاء بعض الوحدات او رفع كفاءة الوحدات التي تحتاج إلى رفع كفاءة وفي قطاع التعليم إنشاء مدارس جديدة و عمل توسعة في بعض المدارس مع رفع كفاءة مدارس أخرى وانشاء مدارس فصل واحد مع التاكيد على ضمان تشغيلها.. وفتح بعض الفصول الثانوي العام والفني والزراعي .

وفي قطاع التموين بفتح بعض المكاتب الجديدة وقطاع الشباب والرياضة بإنشاء مباني وملاعب جديدة لمراكز الشباب .

وفي قطاع التضامن إنشاء وحدات اجتماعية جديدة وفي قطاع الكهرباء بدعم التجمعات بمحولات ذات قدرة أكبر وصيانة الشبكات وتركيب أعمدة جديدة قيام شركات الكهرباء بعمل خطة متكاملة وفي قطاع الاسعاف بإنشاء بعض نقاط الإسعاف.

وفي مجال الوحدات المحلية رفع كفاءة بعض الوحدات المحلية.. وتم التأكيد على مراجعة بعض المشروعات مع التأكيد على سرعة استكمال الاحتياجات والملاحظات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخه.