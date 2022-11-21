محافظ مطروح يتابع فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار فعاليات اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .

وصرح الدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح ان فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بمطروح ضد مرض الحمى القلاعية انطلقت بداية من يوم السبت ١٩ نوفمبر الجارى من خلال الوحدات البيطرية على مستوى مدن وقرى المحافظة مع توافر جميع اللقاحات .

ووجه محافظ مطروح بضرورة تعريف المربين بالحملة للاستفادة منها والخدمات المقدمة بها وتحصين الحيوانات المستهدفة على مستوى المحافظة حفاظا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار اى عدوى بينها