محافظ مطروح يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية لليوم الثاني

واصل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء جولاته التفقدية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات.

وتفقد لجنتى مدرسة المعناوي الإعدادية بنين ومدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات، واطمأن محافظ مطروح على توافر سبل الراحة والامان للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر ومن تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي سلامة الجميع .

كما اطمأن المحافظ من الطلاب من وضوح الورقة الامتحانية وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان وتم توزيع علب عصائر على الطلاب داخل اللجان .

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم مادتي الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ورافق المحافظ خلال جولته عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق مسعد مدير الابنية التعليمية بالمحافظة وناصر النجار نائب رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح والدكتور شريف الشناوي مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة انطلقت بعدد 109 لجان فرعية بإجمالي 11701 طالب وطالبة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.