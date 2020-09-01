محافظ مطروح يتابع رصف شارع المحكمة القديمة وتطوير مركز الشباب

تابع وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح ميدانيا أعمال رصف شارع المحكمة القديمة الذي لم يتم رصفه منذ عام 2005 وذلك بعد مخاطبة الشركات العاملة في البنية التحتية وبناء على رد الشركات بالخطابات الرسمية تم رصف الشارع.

يأتي ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب المحافظ بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها.

وأكد عبد الرازق أنه جار العمل بالشوارع الفرعية خلف الشعشاعي بجوار مخازن الشرطة مرورا بالعزبة السودانية بوضع الطبقة الخرسانية بالأرصفة تمهيدا لرصف الشوارع ضمن خطة المدينة في إعادة الشيء لأصله وتم الانتهاء من الطبقة الخرسانية بالأرصفة بشارع المرور وتركيب البلدورات تمهيدا لأعمال الرصف وجار الانتهاء من وضع الخرسانة لشوارع منطقة الليدو.

جار العمل بمدخل مركز شباب مطروح بتركيب بلاط الإنترلوك

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه جار العمل بمدخل مركز شباب مطروح بتركيب بلاط الانترلوك، وجار عمل تراك حول ملعب مركز شباب مطروح لتسخين اللاعبين قبل المباراة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ محافظة مطروح خلال الجولة الميدانية الاخيرة بمركز الشباب.

وتابع، أنه جار العمل في زراعة الجزيرة الوسطى بمدخل حي الشروق امام إدارة مرور مطروح تنفيذ واشراف ادارة التشجير بمجلس المدينة.

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في اعمال الرصف بالشوارع خاصة المشروع القومي التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية .