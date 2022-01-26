محافظ مطروح يتابع جهود مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء جهود الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح فى مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على المدن الساحلية.



وتفقد محافظ مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح جهود ازالة تراكمات مياه الامطار بالكيلو ٢ و٣ على الطريق الساحلى مطروح إسكندرية.. وكذلك جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى في ازالة تراكمات مياه الامطار بعدة مناطق منها المقابر الشرقية بمدينة مرسى مطروح .

كما تابع محافظ مطروح جهود مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية منذ الليلة الماضية فى سحب وازالة تراكمات مياه الامطار بالشوارع والميادين لتيسير على المواطنين ، والتعامل الفوري لكافة شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة، وذلك عقب سقوط امطار طوال الليلة الماضية على عدد من المناطق بالمحافظة ،مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام مع جميع المراكز والمدن والقطاعات الخدمية على مدار الساعة .

وواصلت جهود رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والأحياء والعزب وعلى الطريق الدولى الساحلى لتيسير حركة المواصلات والمواطنين، وذلك من خلال معدات وسيارات مجالس المدن والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية.



وشدد محافظ مطروح على تكثيف العمل لضمان سرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار، ولمواجهة أي آثار ناتجة وفتح الطرق وتيسير الحركة المرورية مع استمرار التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وكافة الغرف الفرعية بالمجالس والمدن والمديريات الخدمية المعنية ،كذلك استعدادات شركة الكهرباء لتلقي أى بلاغات لمواجهة أى تداعيات وسرعة التعامل معها حرصا على سلامة المواطنين.