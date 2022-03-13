الإسكندرية

محافظ مطروح يتابع جهود مديرية التموين لمواجهة غلاء الأسعار ومنع أي تجاوزات

مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة
معتز محمود 7:40 م, الأحد, 13 مارس 22 7:40 م, الأحد, 13 مارس 22

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مديرية التموين بالمحافظة لمواجهة غلاء الأسعار ومنع اي تجاوزات والتخفيف عن المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارا لجهود المتابعة والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والوقوف على سلامة وتوافر المعروض من السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

وقال المحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية تموين مطروح إنه تم تكثيف الحملات التموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين والتى أسفرت عن ضبط 136 مخالفة تموينية خلال 4 أيام، كما تم ضبط 3 مخازن تقوم بتخزين كميات كبيرة من الدقيق بغرض الاحتكار وخلق سوق سوداء بكميات 30 طناً ،

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كما يجرى الإسراع فى تجهيز معارض “أهلا رمضان” للافتتاح منتصف مارس الجاري، مع تجهيز عدد من المعارض الخاصة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% عن الأسواق خلال شهر مضان الكريم وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بمطروح وتجهيز قوافل للسلع المخفضة لتجوب القرى والنجوع خارج مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى وجود المعرض اللوجيستى لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة مما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

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بقلم معتز محمود

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