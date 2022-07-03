محافظ مطروح يتابع جهود مديرية التموين للاطمئنان على توافر السلع الأساسية

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مديرية التموين بالمحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خاصة من الخبز والدقيق وأسطوانات الغاز وسلامة المعروض من المواد الغذائية خاصة اللحوم، مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبدء موسم الصيف السياحى، والتأكيد على المتابعة المستمرة و انتظام العمل بالأنشطة التموينية خلال العيد.

قال المحاسب حسن الشيبانى، مدير عام التموين بمطروح، إنه تم المرور اليوم الأحد على كل من مجمع المخابز ومراجعة أوزان الخبز للتأكد من مدى التزام بالأوزان القانونية، وكذلك المرور على المطاحن بمطروح حيث تم عمل تجربة على إنتاج دقيق استخراج 87.5% حيث إن مطاحن مطروح أصبحت جاهزة لإنتاج الدقيق بالاستخراج الجديد اعتبارا من 1/7/2022.

كما تم تفقد مصنع تعبئة الغاز والاطمئنان على الالتزام بضوابط الإنتاج والتأكيد على توافر المنتج خلال أيام العيد، حيث تم عمل جشني للأسطوانات المعبأة بالفعل، حيث تبين مطابقتها للأوزان المقررة، ولم توجد مخالفات وحرصا على توافر الغاز خلال فترة العيد فقد تم منح المصنع يوم واحد فقط إجازة وباقي أيام العيد عمل.

كذلك تم تنظيم حملات تفيش بالتعاون مع مباحث التموين و مديرية التموين بالمحافظة تم ضبط ١١٨ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وكميات كبيرة من القمح أثناء نقلها بدون ترخيص نحو ٥،٢٠٠ طن قمح بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر للمخالفات ،و٢٥ محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين و و٨ مخالفات عرض و بيع لحوم غير مغطاة ،و٥مخالفات. إدارة منشأة بدون ترخيص ،و٤ مخالفات عدم توافر مواد بترولية ،ومخالفتين بيع بأزيد عن السعر الرسمي و١٢ مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع تم تحرير محاضر وإرسالها النيابة العامة للنظر والتصرف.