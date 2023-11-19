محافظ مطروح يتابع جهود سحب مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

وذلك بعد تعرض محافظة مطروح منذ مساء أمس لأمطار من متوسطة إلى خفيفة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح .

كما أعطى المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة .

وأكد محافظ مطروح استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع كافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

كان محافظ مطروح قد اصدر أمس قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.