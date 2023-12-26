محافظ مطروح يتابع جهود المراكز لتحسين خدمات المواطنين

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مدن ومراكز المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، مشيرًا إلى أنه في إطار الحرص على استعادة الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات لتحقيق سيولة مرورية وعودة الانضباط للشارع.

وشن مجلس مدينة العلمين برئاسة عبد السلام فايز كويله رئيس المدينة حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة، وذلك لتحقيق الانضباط بالطريق العام والحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة العلمين. ومن ناحية أخرى استكمالا للعمل على توفير سبل الأمان والسيولة المرورية بشوارع المحافظة.

كما قام مجلس مدينة سيوة برئاسة محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بتنفيذ عدد من المطبات الصناعية بشارع ابني بيتك للحد من الحوادث مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق متفرقة بالمدينة حفاظا على المظهر الجمالي للواحة وعلى صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق آخر أهدى الدكتور أشرف برجاس، وكيل المديرية المالية بمطروح، نسخة من رسالة الدكتوراه التى أعدها عن استخدام أسلوب القياس المرجعي في تحسين أداء الإدارة المحلية، وذلك بحضور محمد إبراهيم مراقب عام الحسابات بديوان عام المحافظة.

من جانبه، وجه محافظ مطروح الشكر لوكيل المديرية المالية على الإهداء مع تمنياته له بالتوفيق، مؤكدا دعم المحافظة لجهود الارتقاء بمستوى العاملين أكاديميا وتدريبيا بما يعود على تيسير الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.