محافظ مطروح يتابع جهود الحفاظ على ثروة النخيل بواحة سيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها وخاصة ثروة النخيل بواحة سيوة مع الجهود المبذولة لمكافحة الآفات الزراعية وإنتاج محصول عالى الجودة .

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح أنه تم التعاون بين مديرية الزراعة بمطروح ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية ودعم المركز لمديرية الزراعة بمطروح بمبلغ 250 ألف جنيه لإنتاج طفيل التريكو جراما للمكافحة الحيوية لآفات ثمار البلح تحت إشراف فني من مركز البحوث الزراعية.

وتم تجهيز وتعبئة طفيل التريكوجراما خلال الفترة من 19 إلى 28 يونيه بواسطة المهندسين بالإدارة الزراعية بسيوة وشباب الواحة (جمعية الشبان المسلمين ) .

وكذلك الاستعداد للإطلاق خلال الأسبوع القادم بمزارع النخيل حسب خطة الإطلاق التي سيتم الإعلان عنها.. وتبلغ مساحة ثروة النخيل بواحة سيوة الإجمالية حوالى 11 ألف فدان بإجمالى 850 ألف نخلة وذلك للحفاظ على إنتاجية التمور خالية من الإصابة مع زيادة الإنتاجية والحفاظ عليها لتحقيق عائد اقتصادي وبأسعار مجزية للمزارعين وذلك بالمساحة المستهدفة لحوالي 500 فدان وبإجمالي الكروت 50000 كارت للمزارعين.