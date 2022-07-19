محافظ مطروح يتابع جهود الحفاظ على ثروة النخيل وجودة البلح السيوي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود المبذولة للحفاظ على ثروة النخيل وجودة المنتج من البلح السيوي الذي تشتهر به الواحة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح انطلاق حملة بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة لرش أشجار النخيل على الطرق الرئيسية بالواحة للوقاية من إصابة أشجار النخيل بآفة العنكبوت الأحمر (الاكاروس) واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من آفات النخيل بأنواعها خاصةً تلك المعرضة للغبار والأتربة في الشوارع الرئيسية، والتي تعتبر الأكثر عرضة للإصابة بحشرة العنكبوت الأحمر .

وكثف فريق مكافحة الآفات من الإدارة الزراعية بسيوة بالتعاون مع مجلس المدينة أعمال الرش الوقائي لأشجار النخيل في الشوارع الرئيسية بعدة مناطق (مدخل المدينة – سيدي رحيم – تابع- مجلس المدينة) مشيرأ إلى أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من رش أشجار النخيل بجميع الشوارع الرئيسية بالواحة الأكثر عرضة للإصابة مع زيادة وعي مزارعي النخيل بخطورة الآفات التي تصيب النخيل، وطرق المقاومة والقضاء عليها، ومساعدتهم في عمليات المكافحة، للحفاظ على ثروة النخيل بسيوة.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالنخيل بسيوة حوالي 11 ألف فدان بإجمالي 850 ألف نخلة.