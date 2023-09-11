محافظ مطروح يتابع جهود الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار اليوم الإثنين جهود الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أى تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لكنه تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، وبالشوارع الداخلية.

وحرصا على سلامة المواطنين من أهالى مطروح والمصطافين خاصة مع سوء الأحوال الجوية بمركز ومدينه مطروح تم التنسيق لمنع خروج اليخت والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الاشغالات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

كما وجه محافظ مطروح لشركة الكهرباء وإدارة كهرباء المدن بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والاطمئنان على تأمين الأعمدة الكهربائية حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

كما تم المرور على شواطئ روميل و الابيض و عجيبة من خلال مدير السياحة و مدير الشواطئ للتأكد من التزام مسؤولى الشواطئ بفصل الكهرباء عن الاشغالات و الكافيتريات و تواجد الغطاسين و الاطمئنان على المصطافين و التنبيه على البحر المفتوح بعدم النزول لحين استقرار الأحوال الجوية.

وتم المرور على ميناء العراوة والتأكد من التزام أصحاب اليخوت بعدم خروج أى رحلات من الميناء بعد التنسيق مع حرس الحدود والالتزام بالتراقى داخل الميناءالمخصص لهم.