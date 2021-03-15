الإسكندرية

محافظ مطروح يتابع جهود استكمال أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بطريق الخروبة

بداية من طريق المطار وأعمال إعادة الشيء لأصله بمنطقة الطبية
معتز محمود 7:27 م, الأثنين, 15 مارس 21 7:27 م, الأثنين, 15 مارس 21

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مجلس مدينة مرسى مطروح في استكمال أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بطريق الخروبة بداية من طريق المطار وأعمال إعادة الشيء لأصله بمنطقة الطبية.

وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم الانتهاء من رصف طريق الخروبة بداية من المطار وجار العمل في إعادة الشئ لأصله بشوارع المنطقة الطبية بوضع الطبقة الخرسانية بعد الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي بالمنطقة تمهيد للبدء في أعمال الرصف.

وأوضح محافظ مطروح أنه يأتي ذلك ضمن خطة لاستعادة المظهر الحضاري والجمالى بعد الانتهاء من مد مشروعات البنية التحتية بتلك المناطق وسرعة إعادة الشئ لاصلة تيسيرا على المواطنين.

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كما شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقده لكورنيش مدينة مرسى مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ، على سرعة انهاء اعمال تطوير الكورنيش امس استعدادا لموسم الصيف السياحى والظهور بالمظهر الحضارى والسياحى اللائق بمحافظة مطروح ، خاصة مع أهمية موسم الصيف لأبناء مطروح وتوفير مصدر وعائد اقتصادى مع توفير الخدمات اللائقة بأهالى مطروح وزائريها.

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كما وجه محافظ مطروح لمركز ومدينة مرسى مطروح بحصر كافة الاحتياجات والمطالب مع تكثيف الجهود لجميع الجهات المعنية للإسراع فى أعمال ازالة كافة المخلفات والرتش مع تكثيف اعمال النظافة والدهانات وتوفير المعدات اللازمة ومراجعة الكابلات واعمال الكهرباء وانارة الكشافات ، ومراجعة صيانة دورات المياه والشماسى والبروجلات الثابته وترميم الأرصفة و البلدورات وغيرها.

كذلك وجه محافظ مطروح بمنع اى اشغالات على الكورنيش تحجب رؤية البحر من منطقة الاليزية حتى روميل ،مع مشاركة الشباب وحصر كافة المقترحات المناسبة للاستغلال الامثل للكورنيش والشاطئ ، كذلك سرعة انهاء قبل شهر رمضان من اعمال الصيانة والدهانات لمسجد العوام على الكورنيش كعلم من اعلام مدينة مرسى مطروح.

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بقلم معتز محمود

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