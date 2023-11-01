محافظ مطروح يتابع توفير الخدمات والتواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء زيارة لقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح وعدد من التجمعات التابعة لها، استمرارا للجولات الميدانية لمتابعة توفير مزيد من الخدمات والتواصل مع المواطنين لتلبية المزيد من احتياجاتهم.

استهل محافظ مطروح جولته بالقرية بتفقد مدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسي بالقرية للاطمئنان على سير العملية التعليمية ، واهداء تلاميذ المدرسة حقائب وأدوات مدرسية كذلك الاطمئنان على مستوى الطلاب ، موجها بأهمية التواصل والتفاعل ومناقشة الطلاب لمنحهم الثقة في التجاوب مع المعلم وتحقيق الفهم والإدراك، مشيدا بالمدرسة المنشأة حديثا بدلا من مدرسة الفصل الواحد لاستيعاب عدد أكبر من طلاب التجمعات المحيطة .

كما تفقد محافظ مطروح معمل الحاسب الآلي والمكتبة والأنشطة وغيرها ، مشيدا بما يتوفر بالمدرسة من إمكانيات تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة .

ووجه لمدير المدرسة بحصر كافة احتياجات المدرسة لتوفيرها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية.ومن الجدير بالذكر أن مدرسة القلب الكبير يأتى انشائها في إطار توفير وإتاحة التعليم للمناطق النائية والمحرومة ودعم المشروعات التعليمية وتنفيذ استراتيجية الدولة في تطوير المنظومة التعليمية وذلك التعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة “مصر الخير” ومؤسسة “القلب الكبير” الإماراتية لتحقيق تنمية الإنسان والنهوض بمستواه التعليمي .

وأيضا تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية ، وذلك على مساحة ٢٥٠٠ م٢ لتضم ١١ فصلا تعليمياً لتضم أبناء التجمعات المحيطة منها عدد ٢ فصل لمرحلة الحضانة و ٦ فصول للمرحلة الإبتدائية و ٣ فصول للمرحلة الإعدادية وتضم عدداً من القاعات منها قاعة متعددة الأغراض ومعمل مطور وحاسب آلى والانترنت ومكتبة وتجهيزات تكنولوجية والملاعب ومنطقة مخصصة لألعاب رياض الأطفال ومكاتب إدارية وخزان مياه أرضي سعة ١٣ م٣ وخزان علوى ١٢ م٣.

حيث تخدم المدرسة أطفال قرية الزيات وعدد ١٥ نجعا محيطا ، وهى منطقة محرومة من خدمات التعليم ، وتتيح فرصاً تعليمية لعدد ٤٥٠ طفلاً وتتيح المدرسة فرص تعليمية للأطفال من مرحلة رياض الاطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي ، وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التكنولوجية والأثاث لخدمة العملية التعليمية وبما يساعد على تقديم عملية التعلم بجودة عالية .