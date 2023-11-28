محافظ مطروح يتابع توفير أتوبيسين لطريق «سيدي عبد الرحمن / العلمين»

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تيسير المزيد من الخدمات للأهالي في جميع المناطق خاصة في قطاع المواصلات مع توفير وتشغيل أتوبيسين سعة (۲۸) راكبا حديث الموديل ( مكيف )، لخدمة الأهالي والعمال من قرية سيدي عبد الرحمن لمدينة العلمين والعكس.

صرح المهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بالمحافظة بأنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتابعة اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة تم توفير وتشغيل أتوبيسين لخدمة الأهالي والعمال من قرية سيدي عبد الرحمن لمدينة العلمين والعكس .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.