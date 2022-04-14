محافظ مطروح يتابع تنفيذ عدة مشروعات ويوجه بتذليل العقبات لتوفير المزيد من الخدمات

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعاً لمناقشة ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات وتذليل العقبات لتحسين وتوفير المزيد من الخدمات للمواطنين، وذلك بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات والأجهزة الخدمية ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ.

وطالب محافظ مطروح شركة الكهرباء بالتنسيق لتوصيل التيار الكهربائي للأسواق الحضارية بسيوة والضبعة وبراني وفقا للأحمال الحالية والمستقبلية ، وتشكيل لجنة على الطبيعة لمعاينة مقايسة وتكلفة توصيل الكهرباء للقرية البدوية بمنطقة أبو ميلاد ببرانى والتى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ، وكذلك سرعة توصيل التيار الكهربى لمحطة صرف قبلى منطقة الريفية ،وكذلك عمل الصيانة اللازمة للأعمدة والشبكات وإحلال المتهالك بقرية أبو لهو البحرى بعد الانتهاء من قرية أبو لهو الجنوبى .

كما وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل مناورة ضخ تجريبى على خط مياه أم الرخم عجيبة مع مراجعة رصيد الخزانات الاستراتيجية وذلك بحضوره شخصياً، موضحا أنه تجرى أعمال رفع كفاءة غراب أم الرخم ، وادراج أعمال رافع القصر الجديد فى خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى المستقبلية لتلبية الإحتياج المائى للمنطقة ، ومراجعة كفاءة وتشغيل محطات التحلية بمدينة السلوم لرفع حجم الإنتاج الفعلى لتلبية احتياج السكان

كما وجه أيضا بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية للصرف الصحى وشنايش المطر لسرعة الانتهاء من رصف 6 شوارع بمدينة الضبعة.. وبرفع كفاءة وإحلال وتجديد المأخذ البحرى لمحطات تحلية مياه الرميلة وسرعة الإصلاح والصيانة للمعدات.