محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات التنموية في 5 قرى

رفع كفاء 18 منزلا وتوصيل الكهربا الى عدد من تجمعات القرى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تنفيذ الأعمال والمشروعات التنموية التي تجرى خاصة مشروعات التنمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

ومن هذه المشروعات متابعة الإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بعدد 5 قرى بالمحافظة للإسراع فى نسب التنفيذ بها، رغم الظروف الحالية وجهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس .

ففى قرية أبو مزهود بمركز برانى غرب مطروح يجرى تنفيذ عدد من الأعمال وفقا للمبادرة فى عدة قطاعات لخدمة اهالى القرية .

وأوضح المهندس حسين السنينى منسق المبادرة بمطروح أنه تم التصديق على إنشاء عدد ٦ خزانات سعة الخزان ١٠٠ متر مكب لتجميع مياه الأمطار والموافقة على تنفيذ ٣ آبار لجمع مياة الأمطار .

رصف طريق داخل القرية بطول 1,250كم

بالاضافة الى رصف طريق داخل القرية بطول 1,250 كم وتركيب خلايا للطاقة بالقرية.

بالإضافة إلى رفع كفاء ١٨منزلا، كذلك قيام وزارة الكهرباء بتوصيل الكهربا الى عدد من تجمعات القرية عن طريق الأبراج ، وكذلك رفع كفاءة مدرسة أم سعيدة عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية، وتأسيس صرف صحى للقرية، كما أنه تم صيانة محطة تحلية المياه وتسليمها لشركة المياه لتشغيلها.