محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات التنموية الجارية مع «الوطنية للمقاولات العامة»

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين اللواء عمرو شلبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوفد المرافق له بحضور المهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

ويأتى ذلك ذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والمسندة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتذليل أي عقبات لسرعة إنجاز الاعمال والانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لها لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ مطروح على التعاون الدائم والمستمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطن وإنجازها بشكل مميز باعتبارها من الشركات الرائدة في أعمال المقاولات العامة والتوريدات.