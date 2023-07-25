محافظ مطروح يتابع تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة ختامي مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022 /2023 بإجمالي استثمارات بلغت 448.5 مليون جنيه على مستوى المراكز والقطاعات مع تحقيق نسب إنجاز عالية في المشروعات المنفذة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك مع تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المتعثرة لاستكمال الخطط الموضوعة بكافة القطاعات بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتحقيق المنفعة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين .ورضاهم عن الخدمات المقدمة.

كما تابع محافظ مطروح موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 الجارى تنفيذها بأجمالي استثمارات 441.8 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة فى (مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ) لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات وتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات على أرض المحافظة

وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

وشدد محافظ مطروح ، على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية بقرى ومراكز المحافظة طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وسرعة العمل على إزالة أية عوائق خاصة بعملية التنفيذ، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين .