محافظ مطروح يتابع تقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث تصادم الضبعة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة لحادث مصابى تصادم أتوبيس سياحى مع سيارة نقل بالقرب من قرية جلالة.

وأسفر الحادث عن وفاة ٣ أشخاص وإصابة ٣٧، مع التوجيه بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والطبية للمصابين الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين وتذليل أى عقبات.

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغ بوقوع حادث تصادم أتوبيس سياحى ج ي ب ٢٧٩١ بسيارة نقل بالطريق الدولي الساحلي الكيلو 100 طريق مطروح إسكندرية أمام قرية جلالة بالضبعة وذلك في الساعة 6،45 صباحا وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف بعدد ١٠ سيارات وتم نقل المصابين الى أقرب مستشفيات مع سرعة إخلاء الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية.

وأوضح دكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه بلغ عدد المصابين نتيجة الحادث ٤٠، استقبل مستشفى الضبعة المركزى عدد ٣٤ مصابا وحالتي وفاة فى موقع الحادث فيما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي عدد ٣ مصابين وحالة وفاة فى موقع الحادث.

حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج إلى تدخل جراحى ، وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بحالات الوفاة.

كما أشار إلى أن أقسام الطوارئ بالمستشفيين تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفيين، والاطمئنان على توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفيين وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجار حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أن غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز.