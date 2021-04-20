الإسكندرية

محافظ مطروح يتابع تسيير القوافل الغذائية المخفضة خلال شهر رمضان

للتيسير على المواطنين وتوفير المزيد من الخدمات
معتز محمود 6:07 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 6:07 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسيير قوافل المواد الغذائية المخفضة بنسبة تصل إلى 30% بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ووصولها إلى القرى والتجمعات البعيدة للتيسير على المواطنين وتوفير المزيد من الخدمات لهم، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة وتحت إشراف مديرية تموين مطروح.

وأوضح حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح أن القوافل وصلت اليوم الثلاثاء قرى علوش وسيدى حنيش والزيات وتجمعاتها على بعد ٤٠ كم شرق مدينة مرسي مطروح مع اقبال المواطنين عليها.

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وأكد محافظ مطروح على توجيه المزيد من القوافل إلى تجمعات وقرى المحافظة.

كما استقبل اللواء خالد شعيب المحافظ بمكتبه اليوم الثلاثاء جمال الجميعي رئيس المجلس الأعلي للقبائل العربية والمصرية، والذي قام بإهداء المحافظ درع المجلس تقديرا لجهوده في تنمية المحافظة وتيسير الخدمات لأهلها.

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بقلم معتز محمود

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