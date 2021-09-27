محافظ مطروح يتابع تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لتطوير عمارات الكيلو 4

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لتطوير عمارات الكيلو 4 بعدد 12 عمارة سكنية بإجمالى 240 وحدة سكنية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ وإشراف الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الإسكان بالمحافظة . وقد…

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لتطوير عمارات الكيلو 4 بعدد 12 عمارة سكنية بإجمالى 240 وحدة سكنية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ وإشراف الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الإسكان بالمحافظة .

وقد توجه الأهالى إلى مجلس مدينة مرسي مطروح لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات مع إحضار عقود الوحدات المخصصة لهم أو سلسلة الملكية لإنهاء الإجراءات من خلال اللجنة المختصة بمجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة صندوق الإسكان بالمحافظة مع تيسير كافة الإجراءات .

من ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس عن موافقة وزارة الزراعة على توريد تقاوى القمح والشعير لمزارعى مطروح بنسبة تخفيض 50% تيسيرا على المزارعين ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة، لافتا إلى أنه جار توريد كميات التقاوى و وضع ضوابط كيفية الحصول عليها من خلال مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية مع التيسير على المزارعين استعدادا للموسم الزراعى المقبل .

وأضاف المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أنه جار توريد 150 طن تقاوى شعير و100 طن قمح زنة شيكارة 30 كجم بسعر مدعم 50% ، مع التأكيد على مميزات التقاوى عالية الجودة بما يعمل على تحسين الإنتاجية ،والتى سيتم توزيعها من خلال الحجز بمقر الجمعيات الزراعية المحلية الموجودة بكل قرية أو مدينة، مشيرا إلى أنه من المستهدف هذا العام زراعة حوالى 200 ألف فدان شعير ، و50 ألف فدان للقمح رى مطرى، بالإضافة إلى 15 ألف فدان رى بمنطقة الحمام وقرى البنجر.