محافظ مطروح يتابع تسجيل الطلاب في منح دراسية بالتنسيق مع عدة جامعات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إقبال طلاب مطروح خريجي الثانوية العامة بأقسامها الثلاثة لهذا العام للتسجيل في طلب الحصول على منح دراسية بالتنسيق بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات.

يأتى ذلك مع إعلان محافظة مطروح عن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المنح خلال الفترة من السبت إلى الأربعاء من ١٢ إلى ١٦ أغسطس وذلك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهرا.

تقدم خلال يومي السبت والأحد ٨٧ طالبا منهم ٥٤ قسم علمي علوم و١٧ علمي رياضيات و١٦ أدبي .

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت عن شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية بمجموع لا يقل عن ٨٠ % لطلاب قسم علمى علوم، ولا يقل عن ٧٠% لطلاب علمى رياضيات وأدبي وسيتم وفقا للشروط والضوابط الترشيح والاختيار من خلال اللجنة المعنية مع التأكيد على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرص للطلاب وفقا لترتيب الأعلى فى المجموع ورغبات الطالب المسجلة بالطلب.