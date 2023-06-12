محافظ مطروح يتابع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في يومها الأول لمادتي التربية الدينية في الفترة الأولى والتربية الوطنية في الفترة الثانية، مع الاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات، وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين، والمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول.

وأكد على تضافر كافة جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها لضمان خروج العملية الامتحانية بالمحافظة بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

وأوضح وكيل وزارة التربية و التعليم بمطروح أنه يؤدى الامتحانات اليوم عدد ٢٦٢٧ طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها هذا العام، منهم ١٣٧٥ طالبا فى القسم العلمى علوم، و١٠٩٥ بالقسم الأدبي، و١٥٧ طالبا فى القسم علمى رياضيات من خلال ١٣ لجنة على مستوى المحافظة، و٣ مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين ٨٦٥ معلما ملاحظا.

وأشار إلى أنه تم توفير ٦ خطوط أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم ٤ رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة، وتوفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين منهم عدد ٨ للرجال و٨ للسيدات تم تطويرها كمرحلة أولى بتكلفة ١،٣ مليون جنيه لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.

كذلك الاطمئنان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الارضية باللجان ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين بالاستراحات ، وذلك ضمن جهود توفير كافة التأمين الطبى والإداري و الخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.