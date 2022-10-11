محافظ مطروح يتابع انتظام العملية التعليمية ويهدي الطلاب حقيبة مستلزمات دراسية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء عددا من مدارس المحافظة في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية، مع إهداء عدد من طلاب المدارس حقيبة مستلزمات مدرسية وسط فرحة الطلاب ، كذلك متابعة الانضباط وحضور الطلاب والمعلمين وتسليم الكتب للطلاب .

تفقد محافظ مطروح مدرسة “سملا” للتعليم الأساسي ومدرسة حتوش المشتركة ومدرسة تجمع العياط بقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية وجمال قنديل وكيل إدارة مطروح التعليمية وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية .

قدم محافظ مطروح التهنئة للطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد وحرص على التواصل والتفاعل مع الطلاب بالفصول والوقوف على مستواهم التعليمي موجها بتكثيف جهود الارتقاء بمستوى الطلاب خاصة بمدارس التجمعات والقري مع التحفيز والتشجيع المستمر. مع شكر جهود وتعاون عدد من الموجهين في المشاركة في شرح الدروس للطلاب لسد العجز في بعض التخصصات بالمدارس

كذلك متابعة الابنية التعليمية لدهان وتجميل مدارس سملا وحتوش ، ومتابعة مديرية التربية والتعليم لسد العجز في المعلمين مع اعلان المديرية عن مسابقة المعلم بالحصة ضمن جهود سد العجز في المعلمين بالمحافظة .

كما وجه المحافظ، مجلس مدينة مرسي مطروح ومرور مطروح لدراسة عمل مطبات على الطريق الدولي عند مدخل مدرسة سملا والتحرير بالكيلو ٤ حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب ، وكذلك مراجعة أعمدة الانارة بجوار المدرسة .

وأشار محافظ مطروح إلى أن ٨٢٠ مدرسة بمطروح استقبلت هذا العام عدد ١٧٠٠٨٦ طالبا منهم ٩٥٥٨٢ طالب و٧٤٥٠٤ طالبات من خلال ٤٠٧٩ فصلا تعليميا ، وتم إنشاء وإقامة عدد ٩ مدارس جديدة بعدد ١٠٥ فصول، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب، ومراجعة وإنهاء أعمال الصيانة بعدد من المدارس .

وأكد تضافر الجهود بالمحافظة لمواكبة جهود تطوير التعليم مع تعزير عوامل تقوية الصلة والارتباط بين الطالب بالمدرسة من خلال الانشطة المختلفة وعوامل الجذب وتحفيز الطالب على التواجد، وكذلك العمل على تقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية اللائقة للنهوض بمنظومة التعليم.