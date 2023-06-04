محافظ مطروح يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2022-2023

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، بلجان البنين والبنات وذلك بمجمع المعاهد الأزهرية بمطروح ومعهد مطروح النموذجي، يرافقه الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة مدير عام العلوم الشرعية، والشيخ عبدالرازق الباجوري مدير التعليم الثانوي الأزهري، ود فوزي جاد، ودخالد جمال موفدا قطاع المعاهد الأزهرية.

اطمأن محافظ مطروح خلال تفقده على لجان امتحان الطلاب والطالبات على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والطلاب، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، مؤكدا أنه جار التنسيق حاليا لفتح فرع جديد لجامعة الأزهر بمطروح مع مقترح اكثر من موقع للتيسير على خريجي الشهادة الثانوية الأزهرية الالتحاق بكليات لجامعة الأزهر بمطروح.

وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم أن الامتحانات تستمر حتى ١٢ يونيو الجاري من خلال ١٢ لجنة للقسمين العلمى والادبى بعدد ٧٠٧ طلاب، منهم ٥٥٠ طالبا وطالبة بالقسم الادبى بعدد ٨ لجان ، و١٥٧ طالبا وطالبة بالقسم العلمى بعدد ٤ لجان، مع توفير التأمين بالتعاون مع مديرية الأمن، و التدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح ، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.