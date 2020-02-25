محافظ مطروح يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات منحة «الإيفاد»

ناقش اللقاء تحديد كل جهة لكافة المشكلات ومقترحات الحلول وما يمكن إضافته لتحسين المشروعات المقترحة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعض مسؤولى منظمة الإيفاد لمتابعة بدء انطلاق مشروعات تعزيز القدرات على الموائمة فى البيئات الصحراوية، من خلال منحة منظمة الإيفاد بنحو 81,6 مليون دولار.

وتستهدف المشروعات التنموية والخدمية تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة للأهالى بمحافظة مطروح.

واستعرض اللقاء استعراض بعض الموضوعات ومنها أهمية الوقوف على الدراسات ومقترحات الحلول السابقة لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة ، والطرق ومحو الأمية وغيرها.

محافظ مطروح يؤكد الحرص على تيسر كل العقبات أمام إقامة المشروعات

واستقبل المحافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه صباح اليوم الدكتورة دينا صالح مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الايفاد بمصر والشرق الأوسط والوفد المرافق لها بحضور الدكتور، محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح ، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة .

ورحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة مقدما الشكر على التعاون مع منظمة الإيفاد من أجل خدمة أهالى مطروح ومشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بها .

وأشار إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة لاهالى المحافظة ، خاصة مع وجود لجنة تم تشكيلها بالمحافظة برئاسة محافظ مطروح لمتابعة أعمال المشروع وتذليل العقبات.

ولفت إلى وجود لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة وممثلى الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التواصل المستمر للوصول إلى الأهداف المرجوة من المشروع في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم محافظة مطروح بالمشروعات القومية والتنموية التي تساعد على الاستقرار والتنمية.

كما تم استعراض اللقاء عدد من الموضوعات ومنها أهمية الوقوف على الدراسات ومقترحات الحلول السابقة لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة ، والطرق ومحو الـمية وغيرها ، كذلك وضع مقترحات وآليات تنفيذ الاعمال للخروج بنموذج متفق عليه للأعمال التى سيتم تنفيذها .

وناقش اللقاء تحديد كل جهة لكافة المشكلات ومقترحات الحلول وما يمكن إضافته لتحسين المشروعات المقترحة، والتى تهدف إلي تحقق الاستقرار ومساعدة الأهالى والمرأة بالقرى والتجمعات الصحراوية وتطوير أساليب الزراعة والإهتمام بالصناعات الصغيرة ،بما يساعد فى تعظيم العائد الاقتصادي للاهالى ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة ، خاصة مع الاهتمام بتنمية الثروة الزراعية و الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أهمية مشاركة الأهالى فى وضع مقترحات إقامة المشروعات والوقوف على الاحتياجات الفعلية مع دعم المحافظة و المساهمة فى تيسير كافة العقبات.