محافظ مطروح يتابع الحملة القومية الثانية للتحصين بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال الحملة القومية الثانية لتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل لعام 2020 التي أطلقتها وزارة الزراعة وبدأت من السبت 19 سبتمبر بهدف رعاية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها .

وأوضح دكتور سعد جويلى مدير عام الطب البيطرى بمطروح أن الحملة القومية تأتى تحت رعاية المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، ونائب وزيرالزراعة لشئون الثروة الحيوانية ، وتنطلق بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا ، مع توجه المواطنين الى اقرب ادارة بيطرية لتحصين ماشيتهم .

الحملة تستهدف تغطية 80% من إجمالي تعداد الماشية لـ 2020

وتبدأ أعمال التحصين بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية القلاعية الثلاثى المعدل، بالإضافة لجرعة من لقاح الوادى المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية والتحرك بين جميع القرى لتغطية الحملة جميع مناطق المربين وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمطروح أن الحملة تستهدف تغطية 80% من إجمالى تعداد الماشية من الاغنام والأبقار لعام 2020 ، مع رفع درجة الاستعداد لدى الاطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية .

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات من اجل تحقيق المستهدف من الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوافر كافة الجرعات والتحصينات اللازمة مع توعية المربين باهمية الحملة والاعلان عنها للوصول الى المستهدف خاصة بجميع القرى والتوابع داخل الصحراء .