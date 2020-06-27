محافظ مطروح يتابع التزام المقاهي بالإجراءات الوقائية لكورونا

قام اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، بجولة لمتابعة التزام المقاهى والكافتيريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الفتح لروادها بنسب 25% والالتزام بالتباعد، موجها إلى أصحاب المقاهى بأهمية التطهير والتعقيم المستمر لجميع الأدوات، مع أهمية التوعية وإعلان المواطنين بتلك الإجراءات فى لوحات إرشادية بالمقاهى والكافتيريات، مع المرور والمتابعة الدورية من مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق وإغلاق المقاهى والكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة بتلك الضوابط، بعد توزيع كافة نشرات التوعية والإجراءات الإرشادية اللازمة.

وفى سياق آخر، أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة الظهر اليوم السبت بمسجد العوام، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بعودة فتح المساجد وإقامة الشعائر مع الالتزام بالضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف من ضرورة الالتزام بالتباعد، وإحضار مصلية خاصة بالمصلى، وأدوات التطهير والتعقيم مع الالتزام بالكمامة وإغلاق دورات المياه والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

عدد المساجد التى تم إعادة فتحها اليوم لاستقبال 375 مسجدا

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن عدد المساجد التى تم إعادة فتحها اليوم لاستقبال المصلين والتى يتوافر بها ضوابط وشروط وزارة الأوقاف، خاصة توافر إمام للمسجد 375 مسجدا، وتم إرشاد جميع الأئمة بالإجراءات والضوابط اللازمة، مع إعادة فتح المساجد للمصلين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.