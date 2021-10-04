محافظ مطروح يتابع الاستعداد للمشاركة في معرض تراثنا للحرف اليدوية

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الاستعداد لمشاركة محافظة مطروح فى معرض تراثنا خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بمركز مصر بالمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، كأكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واجتمعت الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ مع المهندس حسام صالح مديرجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح و فريق الشباب الممثل لمحافظة مطروح و الجهات المعنية بالتنظيم والمشاركة، وذلك بدعم كامل من المحافظة وجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطة، فى إطار الاهتمام بدعم مشروعات الشباب فى مجال الحرف اليدوية مع توفير أفضل الفرص لعرض منتجاتهم اليدويه والترويج.

وتناول اللقاء الضوابط و التعليمات المنظمة للمعرض وأماكن الاقامه مع الحرص على الظهور المشرف واللائق بمحافظة مطروح.

وفى سياق آخر، تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس الأحد، أعمال القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة بمحافظة مطروح لمدن مرسي مطروح والسلوم وبرانى مع التوجيه بتذليل كل العقبات وتيسير الإجراءات واعمال القافلة لتحقيق اقصى استفادة لأهالي في المناطق المستهدفة، وذلك ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وقامت القافلة الطبية الشاملة في يومها الاول بمستشفى مطروح العام والمستشفى العسكري بمدينة براني بإجراء جراحة لعدد 16 حالة، وكشف عظام لـ164 حالة، وكشف أورام لـ15 حالة ،و نساء وتوليد لـ4 حالات،وكشف باطنة لـ10 حالات ،وتم عمل اللازم من فحوصات داخل المستشفيات وصرف الأدوية اللازمة لمعظم الحالات التى تم الكشف عليها مجانا.

يذكر أن القافلة الطبية الشاملة لمدة 6 أيام خلال الفترة من 2 الى 7 اكتوبر، بالتعاون مع جامعة القاهرة محافظة مطروح والمنطقة الغربية العسكرية لتقديم خدمات طبية شاملة مجانا للأهالي وتضم القافلة نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، إضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، كما تقدم القافلة خدماتها الطبية مجانًا في مختلف التخصصات منها: الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الطبية في تخصصات الأورام، وتوفير عيادة أسنان متنقلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، إضافة إلى عقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات مطروح في مختلف التخصصات الطبية والعناية المركزة والسريرية.

وتقدم القافلة خدماتها في المجال البيطري من خلال الكشف وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بأحدث المستجدات في مجالهم، بالإضافة إلى التوعية في المجال الزراعي بنوعية المحاصيل المناسبة لكل منطقة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها في الري.كما تقدم القافلة برامج توعوية في عدة مجالات، منها سبُل الوقاية الصحية والعلاج، والصحة الإنجابية، وطب الأسرة، والتغذية السليمة، والأمومة والطفولة، ومخاطر مشكلة الإدمان وطرق الوقاية منه، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى التوعية في المجال التربوي لكل من المدرسين فيما يتعلق بطرق ومناهج التدريس، والأمهات في طرق التربية السوية للنشء، والأطفال من حيث تنظيم برامج تعليمية وترفيهية لهم، بالإضافة إلى توزيع للملابس، وتنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية المختلفة والصناعات الغذائية، وذلك في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر