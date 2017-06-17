محافظ مطروح يتابع الاستعدادات لافتتاح محطة محولات الكيلو 29

معتز محمودتشهد محافظة مطروح استعدادات مكثفة لتوفير الخدمات وتوصيل الكهرباء للمواطنين وخطة التوسعات والمشروعات التنموية،خاصة قبل الموسم الصيفى، وتأتى فى مقدمة تلك المشروعات لوحة التوزيع الجديدة بمرسى مطروح،والتى تمت مراعاة فى إنشائها أن تكون مزودة باجهزة حماية ووقاية حديثة.

معتز محمود

تشهد محافظة مطروح استعدادات مكثفة لتوفير الخدمات وتوصيل الكهرباء للمواطنين وخطة التوسعات والمشروعات التنموية،خاصة قبل الموسم الصيفى، وتأتى فى مقدمة تلك المشروعات لوحة التوزيع الجديدة بمرسى مطروح،والتى تمت مراعاة فى إنشائها أن تكون مزودة باجهزة حماية ووقاية حديثة.

ويعد من اهم اهداف انشاء اللوحة تخفيف الاحمال على شبكة المدينة القائمة مع تحسين الخدمة الحالية للشبكة فى الوضع الحالى وتأمين التيار الكهربائى خلال الصيف، بالاضافة الى توصيل مصدر للتيار الكهربائى للتوسعات والمشروعات التنموية والمرافق الخدمية.



وتبلغ التكلفة الإجمالية للوحة 38 مليون جنيه منها 18 مليونا من المحافظة و18 مليونا من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة الى 2 مليون من شركة كهرباء البحيرة كمبان.

ومن المقرر أن يفتتح محافظ مطروح غدا الأحد لوحة توزيع مهندس سيد مختار بوسط مدينة مرسى مطروح والتى تعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه بحضور المهندس محمد عبد العليم سطوحى رئيس مجلس ادارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية.



ومن جانبه أوضح سعيد خليل مدير كهرباء مطروح، أنه سيتم فور افتتاح اللوحة نقل الاحمال القائمة للوحة الجديدة، مضيفا أن اللوحة عبارة عن 4 كابلات دخول وخروج والتى تبلغ 44 كيلو كابلات.



ومن المقرر أيضا أن يقوم محافظ مطروح غداً أيضا بتفقد محطة محولات شرق مطروح الجديدة بالكيلو 29 طريق مطروح إسكندرية للوقوف على آخر الاستعدادات للانتهاء منها والمقرر خلال الصيف الحالى بسعة 25 ميجا فولت امبير حيث تم الانتهاء من الاعمال المدنية بالمحطة ووصول المحول وتركيبة بالموقع وجار تركيب الملحقات والتوصيلات الخاصة بالمحول.



وأكد المحافظ أن التكلفة الإجمالية للمحطة تبلغ 75 مليون جنيه منها 50 مليونا تكلفة الكابلات و25 تكلفة انشاء المحطة، بالاضافة الى تخصيص المحافظة 10 أفدنة لانشاء المحطة، مضيفا أن مساهمة المحافظة فى المحطة الجديدة تبلغ 22 مليون جنيه والجهاز التنفيذى لمياه الشرب 18 مليونا و10 ملايين شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء و25 مليونا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.



واضاف أن المحطة الجديدة ستكون احد المصادر البديلة عند الطوارئ لمحطة الالبان التى تغذى المدينة حاليا، كما أنها ستعمل على تغذية المشروعات التنموية وتوصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه الرميلة 2و3.



واوضح المحافظ اننا نعمل على تحقيق وتنفيذ رؤى رئيس الجمهورية بتوفير كل الخدمات للمواطنين والقضاء على اى مشكلات تواجههم من خلال مشروعات بدأت منذ العامين الماضيين فى قطاع الكهرباء حيث تم افتتاح اكبر محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بسيوة بطاقة 10,4ميجاوات بدعم من دولة الامارات العربية الشقيقة.

وأيضا دعم واحة سيوة بأحدث وحدتين لتوليد الكهرباء بتكلفة 45 مليون جنيه بطاقة 10 ميجاوات لتصبح مضاءة 24 ساعة وتستوعب مزيدا من المشروعات الاستثمارية المستقبلية، مع إنارة العديد من التجمعات الصحراوية.

كما تم انشاء محطة محولات الضبعة الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه سعة 1×40 ميجا وات جهد 220/66 كيلو فولت و 1×25 ميجا وات جهد 66/22 كيلو فولت وتغذية مدينة الضبعة وضواحيها بكابلين بطول 6 كم بتكلفة 3.2 مليون.



كما تمت إنارة كورنيش وهضبة السلوم بالطاقة الشمسية بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتوصيل التيار الكهربى لجهاز الكشف عن أمتعة الركاب بمنفذ السلوم بمحول قدرة (1000) كيلو فولت أمبير بالمشتملات وكابلات بطول ( 1172 ) متر.