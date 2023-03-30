محافظ مطروح يتابع الاستعدادات لاستضافة ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى و الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح،والعميد حاتم محيي الدين المستشار العسكرى للمحافظة.

كما حضر الاجتماع عدد من قادة الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، حرصا على الظهور بالمظهر اللائق بمحافظة مطروح والحدث الرياضى الهام.حيث وجه محافظ مطروح الشكر لقيادة المنطقة الغربية العسكرية بقيادة اللواء أ.ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية على جهود المشاركة في جهود التنمية والمساهمة فى توفير مزيد من الخدمات للمواطنين بالمحافظة.

تم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بمشاركة نحو 1500 لاعب ومشارك من ال 6 محافظات الحدودية ( شمال سيناء _ جنوب سيناء _ البحر الأحمر _ أسوان _ الوادى الجديد _ ومطروح ) وذلك في 12 لعبة بجانب عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية الأخرى على هامش الأولمبياد.

و أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر انطلاق فعاليات ختام الأولمبياد للمحافظات الحدودية خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

ووجه محافظ مطروح بعرض المخطط الزمنى والتفصيلي للفاعليات الرياضية،بدء من الاستقبال والافتتاح وإقامة الفعاليات المختلفة وغيرها، مع حصر كافة المطالب والاحتياجات ومسئوليات ومهام كل جهة مع معاينة ملاعب و مواقع استضافة المباريات والفعاليات والانتهاء من التجهيزات اللازمة ورفع الكفاءة لجميع الملاعب والمواقع المستهدفة بالتعاون مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية والجهات المشاركة بالمحافظة بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات الأخرى الثقافية والترفيهية على هامش الأولمبياد .

وأوضح “رفاعى” أنه بالتنسيق مع مديرية الثقافة بالمحافظة سيتم إقامة عروض فنية بمسرح الشاطئ لضيوف المحافظة على هامش الأولمبياد.

ومن المقرر تفقد كافة المواقع ومراجعة مدى الجاهزية والإسراع في أعمال رفع الكفاءة لظهورها بالشكل اللائق لمحافظة مطروح.