محافظ مطروح يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا تنسيقيا موسعا اليوم الثلاثاء لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ والتي تبدأ 12 يونيو الجاري، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذيه المعنية .

ووجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير مزيد من الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور ومنع الوقوف بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يؤدي ٢٦٢٧ طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، منهم ١٣٧٥ طالبا فى القسم العلمى علوم ، و١٠٩٥ فى القسم الأدبي، و١٥٧ طالبا فى القسم علمى رياضيات من خلال ١٣ لجنة على مستوى المحافظة ، و٣ مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين ٨٦٥ معلما ملاحظا.

وأشار إلى أنه تم توفير ٦ خطوط أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم ٤ رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة كذلك توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين منهم عدد ٨ للرجال و ٨ للسيدات تم تطويرها كمرحلة أولى بتكلفة 1.3 مليون جنيه لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أي ملاحظات.

كذلك تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين بالاستراحات ، وذلك ضمن جهود توفير كافة التأمين الطبى والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة.

كما أشار إلى أنه تتم المتابعة والتواصل المستمر مع تشكيل لجنة ثلاثية للمعاينة على الطبيعة لتجهيزات اللجان والاستراحات ومتابعة توفير الخدمات من مياه وكهرباء ونظافة وأي احتياجات على الطبيعة ورفع تقرير بشأنها .

وشدد محافظ مطروح على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها لضمان خروج العملية الامتحانية بالمحافظة بالشكل اللائق متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات .