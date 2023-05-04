محافظ مطروح يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات النصف الثاني من العام الدراسى لطلاب صفوف النقل بمدارس مطروح وذلك بعد غد السبت ،مع متابعة غرفة العمليات الرئيسة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية مع المتابعة الفورية لمسار الامتحان لتذليل أي عقبات

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثان للعام الدراسى 2022/2023 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث بمحافظة مطروح صباح بعد غد السبت وفقًا للجداول التي أعلنتها المديرية

وأوضح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم 2362 طالبا يؤدون امتحان اليوم الأول بعد الغد في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات الفترتين الصباحية والمسائية المخصصة لفصول الخدمات بإدارة مطروح.

وأضاف أن طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 2116 طالبا يستهلون امتحاناتهم الاحد المقبل بأداء امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات الفترتين الصباحية والمسائية الخاصة بطلاب الخدمات كذلك يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 15115 طالبا امتحان اليوم الأول الأحد المقبل في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف بينما يبدأ 14759 طالبا بالصف الأول الإعدادي الماراثون الامتحاني الاحد المقبل أيضاً بأداء امتحان مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف كذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي البالغ عددهم 12680 طالبا الامتحان في ذات اليوم في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط لاغير.

وأكد شحاته أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها، مضيفاً أنه شدد على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديرى المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وفي ذات السياق أوضح وكيل الوزارة أنه نبه علي مديري الإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بالتعليمات التى أكد عليها الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فى اجتماعه أول أمس مع القيادات التعليمية بمحافظة مطروح خلال زيارته المحافظة بشأن انضباط العملية الامتحانية.

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته، مشيراً أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً بالتزامن مع بدء أعمال الإمتحانات من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج فى المواعيد المحددة.