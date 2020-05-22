محافظ مطروح يتابع استمرار المشروعات التنموية بالمحافظة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار الأعمال والمشروعات التنموية بالمحافظة، رغم الظروف الحالية وجهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس، خاصة تلك المشروعات التنموية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومنها متابعة الإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بعدد 5 قرى بالمحافظة.

ففى قرية سيدى شبيب بمركز الضبعة يجرى تنفيذ أعمال في عدد من القطاعات لتوفير حياة كريمة للأهالي والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، حيث إنه إضافة إلى المشروعات المخططة وفق المبادرة الجارية حاليًا تم التصديق أيضًا على إنشاء سور للملعب الخماسى المنجل نجيل صناعى بالقرية، ورفع كفاءة مركز شباب حسنبك، وإنشاء ثلاثة فصول أعدادى بمدرسة سيدى شبيب، وكذلك خزان إضافى لجمع مياه الأمطار، إضافة إلى رفع كفاءة الوحدة المحلية للقرية.

وأوضح المهندس حسين السنينى منسق مشروعات مبادرة حياة كريمة بمطروح انه الأعمال الحالى تنفيذها حاليا بقرية سيدى شبيب بالضبعة وفق المبادرة تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتجديد عدد 30 منزل بالقرية، ورصف وتطوير عدد من الشوارع وطرق الربط بين القرية والتجمعات التابعة.

إنشاءعدد 8 خزانات تجميع مياه الأمطار

وتابع محافظ مطروح إنشاء عدد 8 خزانات تجميع مياه الأمطار، وتطوير مركز شباب سيدى شبيب وإنشاء خزان للوحدة الصحية للقرية، وكذلك تطوير الوحدة المحلية للقرية.