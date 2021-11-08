محافظ مطروح يتابع استعدادات مجالس المدن لمواجهة الأمطار والسيول

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار استعدادات مجالس مدن المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول مع الاستعداد الدائم لأى طارئ، حيث نظمت عددا من مدن المحافظة اصطفاف للسيارات والمعدات مع إجراء تجارب عملية لمدى الجاهزية في سرعة كسح وسحب تراكمات المياه بالشوارع والتواصل مع غرفة عمليات المجلس وغرفة العمليات وادارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال قرب الانتهاء من انشاء مبنى مدرسة التمريض للبنين بمستشفى مطروح العام ب3 فصول تحت اشراف مديرية الإسكان وبالتعاون مع جهود المجتمع المدنى

يأتى ذلك في إطار جهود المحافظة لفتح مزيد من المدارس والفصول، نظرا للاقبال الكبير على ذلك النوع من التعليم بما يوفر كوادر فنية في مجال التمريض بالمستشفيات لخدمة أهالى مطروح

وفى سياق آخر كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوم أمس الاحد خريجى جامعة حورس من أبناء مطروح دفعة 2021 واللجنة الدائمة لإدارة ملف المنح الدراسية بالمحافظة ، وذلك بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام ،والشيخ صلاح جبر رئيس عمد ومشايخ مطروح ،و خريجى جامعة حورس وأسرهم و مديرى الاجهزة التنفيذية بمطروح وعدد من عمد ومشايخ مطروح و أعضاء لجنة المنح الدراسية بمطروح وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة

وأكد اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام على اهتمام ورعاية محافظ مطروح لابنائه الطلاب توفير مزيد من المنح لهم والتواصل الدائم مع رؤساء الجامعات مع الحرص على متابعة اعمال اللجنة وتأكيد الالتزام بالشفافية بكافة الضوابط طوال عملها بينما وجه خريجى جامعة حورس من ابناء مطرح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على رعايته واهتمامه بهم والحرص على تكريمهم كبكورة ونتاج ثمار المنح الدراسية التى وفرتها المحافظة بالتعاون مع عدد من الجامعات وكانت فرصة علمية لهم لإكتساب العلم والخبرات خاصة بكليات القمة

أعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته بتخرج أولى دفعات المنح الدراسية لأبناء مطروح بجامعة حورس خريجى كليات طب الأسنان والصيدلية كأولى ثمار ذلك التعاون مع عدد من الجامعات الخاصة والأكاديميات العلمية المصرية من اجل توفير مزيد من الكوادر العلمية والعلمية من ابناء مطروح والمشاركة في جهود تنمية المحافظة مقدما الشكر لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.. ولكل الجامعات العلمية و الجامعات الخاصة وكل من ساهموا في توفير المنح لأبناء مطروح ومقدما التهنئة لخريجى جامعة حورس بكليات طب الأسنان والصيدلة وأُسرهم، بعد رحلة علم وكفاح من أجل الحفاظ على التفوق والخروج لحياة جديدة متمنيا لهم التوفيق لما فيه الخير لمستقبلهم ومستقبل وطنهم العظيم ومحافظتهم الواعدة مطروح.

كما أشاد محافظ مطروح باللجنة الدائمة لإدارة ملف المنح الدراسية بمحافظة مطروح للعاميين الدراسيين 2020 /2021 برئاسة اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة وحرصها منذ البداية على الشفافية والإلتزام بالضوابط والشروط المعمول بها قانوناً في بحث كافة طلبات الطلاب الراغبين فى الإلتحاق بهذه المنح .. لتعطى كل ذى حق حقه.. مع المتابعة المستمرة وإعلان أسماء الطلاب المستحقين لتلك المنح سواء بترتيب المجموع أو تأكيد الرغبة على الصفحة الرسمية للمحافظة واذاعة مطروح حيث بلغ اجمالى عدد المتقدمين للمنح الدراسية 161 طالباً ، وعدد المنح الواردة للمحافظة سواء كلية أو جزئية 81 منحة التحق بهذه المنح من الطلاب الراغبين بها وفق الضوابط والشروط عدد 68 طالباً.