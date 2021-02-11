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محافظ مطروح يتابع إنهاء تنفيذ عدد من الطرق الفرعية

الاستلام الابتدائي لمجموعة طرق تنموية فرعية
معتز محمود 1:34 ص, الجمعة, 12 فبراير 21 1:34 ص, الجمعة, 12 فبراير 21

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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، إنهاء تنفيذ عدد من الطرق الفرعية بين القرى والتجمعات الصحراوية لمسافة 82 كم في إطار اهتمام الدولة بتوفير الخدمات والتيسير على المواطنين.

وقال اللواء أمون مرتضي، رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالى الغربى، إنه تم إنهاء واستلام ابتدائي لعدد من الطرق الفرعية التنموية تنفيذ وإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وذلك لربط الطرق الرئيسية بالطرق الفرعيه والوصلات بين النجوع وربطها بالطرق الرئيسي.

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الاستلام الابتدائي لمجموعة طرق تنموية فرعية

وأشار إلى أن الاستلام الابتدائي لمجموعة طرق تنموية فرعية رابطة بين النجوع وربطها بالطرق الرئيسية في أغلب مراكز وقري محافظة مطروح بأطوال تحت إشراف عدد من المهندسين والفنيين بالجهاز أعضاء اللجنة والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وذلك بعدد من قري مدينة مرسي مطروح والسلوم وبراني والنجيلة بعدد 40 وصلة بين القري والنجوع والمدارس والمنشآت الحكومية بطول 82 كم وبتكلفه 93 مليون جنيه.

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بقلم معتز محمود

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