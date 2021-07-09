محافظ مطروح يتابع إنهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة

تابع خالد شعيب، محافظ مطروح، إنهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان واستراحات امتحانات الثانوية العامة على مستوى مدن المحافظة، بواقع 17 لجنة و14 استراحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى ظل تداعيات فيروس «كورونا» داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق غدا السبت 10 يوليو، مع المرور الدورى والحرص على توفير الأمن والهدوء والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام سير الامتحانات.



وقام مركز ومدينة الحمام بتطهير وتعقيم 3 لجان ، كما قام مركز ومدينة العلمين بتطهير وتعقيم لجنتين ، وتطهير وتعقيم لجنتين بمدينة الضبعة ، و قام مركز ومدينة مرسى مطروح بتطهير وتعقيم 4 لجان داخل المدينة ، بالإضافة إلى لجنتين بببرانى ولجنتين بالسلوم واخرتين بسيوة وذلك التنسيق بين الإدارات التعليميه والصحة ، والعمل على توافر طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، بما يتيح إجراء كشف طبى سريع وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والقائمين على اللجان قبل بداية الامتحانات

يذكر أنه يؤدى امتحانات الثانوية العامة بمطروح هذا العام 1848 طالبة وطالبة منهم 1606 طلاب وطالبات انتظام وعدد 240 طالب منازل وطالبين مكفوفين .

وتابع محافظ مطروح استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله بعدد من الطرق والشوارع بمدينة مرسى مطروح تيسيرا على المواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة، وتتم حاليا أعمال إعادة الشيء لأصله بمنطقة عمارات محدود الدخل ،وكذلك تتم أعمال ردم الحفر والخرسانة بشارع التأمينات خلف الساحة الرياضية تتم حاليا أعمال رفع كفاءة مدخل طريق الريفية بالكيلو واحد ناحية الطريق الدولي مطروح إسكندرية حيث تتم أعمال الحفر والخرسانة استعدادا لأعمال الرصف.



كما تجرى حاليا أعمال رفع كفاءة وتوسعة وازدواج طريق الأمام مالك علم الروم مع وضع طبقة اساس حتى منطقة أولاد فرحات بالإضافة إلى تحويل أعمدة الكهرباء الهوائية إلى أرضية،، كما تجرى حاليا أعمال تمهيد ورفع كفاءة طريق المدفن الصحى بالكيلو 29 طريق مرسى مطروح سيوة والانتهاء خلال 10 أيام.

واستجابة لشكاوى المواطنين ببعض المناطق وطلب إقامة مطبات حماية من سرعة السيارات، وتم عمل مطبات بعدد من المناطق منها بزاهر جلال وخلف مستشفى الأطفال والنساء والولادة، وعلم الروم والكورنيش

كما تابع المحافظ استكمال أعمال توسعة ورصف طريق مدخل الكيلو 7 الموازى لخط السكة الحديد، مع ازدواجه ،وجار أعمال تركيب البلدورات والبلاط على جانبى الطريق