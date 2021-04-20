محافظ مطروح يتابع أعمال رصف منطقة السنوسية

كما تابع محافظ مطروح الأعمال الجارية في تطوير مدخل الكيلو 7 وإعادة تسيير الحركة المرورية، من خلال توسعة وازدواج الطريق مع إهمال البلدورات وإزالة التعديات على الجانبين

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح، في إطار خطة المحافظة لإعادة الشيء لأصله بعدد من المناطق والشوارع، بعد الانتهاء من مدّ شبكات الخدمات والبنية التحتية لتوفير حياة كريمة للمواطنين والتيسير عليهم.

كما تابع محافظ مطروح الأعمال الجارية في تطوير مدخل الكيلو 7 وإعادة تسيير الحركة المرورية، من خلال توسعة وازدواج الطريق مع إهمال البلدورات وإزالة التعديات على الجانبين، بما ييسر حركة المواصلات والمواطنين في دخول المنطقة.

كما وجه شعيب بالإسراع في إنهاء جميع الأعمال مع إزالة المعوقات والالتزام بالمواصفات والجودة الفنية للأعمال بما ييسر على المواطنين ويوفر حياة كريمة لهم.

كما تابع اللواء خالد شعيب استمرار الجهود وتكثيف الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة المواطنين، مع المتابعة المستمرة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لتطهير وتعقيم المنشآت العامة والحكومية التى يرتادها الكثير من المواطنين، بالإضافة إلى جهود النظافة بكل المناطق.

تعقيم مبنى قطاع الكهرباء ومديرية التموين

حيث تمت الليلة أعمال رش وتعقيم مبني مكتب البريد الرئيسي ومبني قطاع الكهرباء ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومبني مديرية التربية والتعليم من خلال عناصر ومعدات القوات المسلحة، بالتنسيق مع مركز ومدينة مرسى مطروح.

كان محافظ مطروح قد تابع “انطلاق الامتحان الإلكتروني التجريبي في 16 مدرسة وسط أجواء هادئة وإجراءات احترازية محكمة، تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انطلاق الامتحان الإلكتروني التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية بالمحافظة يوم الأحد الماضى 18 أبريل 2021.

واطمأن على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وتوفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة، والاطمئنان على وصلات شبكة الإنترنت ووقف أى أعمال حفر قد تؤثر على الخدمة بالمناطق المحيطة بالمدارس خلال فترة الامتحانات والتى بدأت فى العاشرة والنصف صباح يوم الأحد ومستمرة حتى الواحدة ظهرًا لمدة ساعتين ونصف.

وأوضح الأستاذ عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن 1988 طالبًا بالشهادة الثانوية يؤدوا امتحان اليوم الأول من خلال أجهزة التابلت التعليمي الامتحان الإلكتروني التجريبي في 16 مدرسة ثانوية على مستوى محافظة مطروح، منوهًا بأنه يجرى على مدار ثلاثة أيام اليوم الأحد والثلاثاء والخميس المقبلين.

وأضاف أن الاختبار التجريبي يستهدف قياس كفاءة الشبكات للوصول الى أفضل تصميم للسيرفرات والرصد الدقيق لأي عقبات مع تواجد رجال مركز التطوير التكنولوجي على مدار الامتحان لتقديم كل سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لاجتياز الامتحان الإلكتروني التجريبي بنجاح، موضحًا أن الوزارة بصدد تجهيز اختبارات تجريبية في مايو ويونيو المقبلين لتقديم أفضل خدمة قبل الامتحان النهائي.