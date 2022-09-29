محافظ مطروح يتابع أعمال تقييم المشروعات الخضراء والذكية المشاركة بالمبادرة الوطنية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ وممثلى من وزارة التخطيط والاتصالات والبيئة وأعضاء اللجنة من المحافظة .

استعرضت نائب المحافظ المشروعات المقدمة من المحافظة وأعمال تقييم المشروعات بكافة الفئات وترتيبها وفقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة من اللجنة الوطنية للمبادرة .

أشار محافظ مطروح إلى أن اللجنة المشكلة للتقييم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على أرض المحافظة، استمرت أعمالها يوميا على مدار الأسبوع الجاري لتقييم المشروعات المقدمة عبر المنصة الإليكترونية لتسجيل المشروعات، لاختيار مشروع عن كل فئة، بواقع 6 مشروعات على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن تلك المشروعات التي سيتم تأهيلها و تقديمها للجنة الوطنية للمبادرة لاختيار ١٨ مشروعا على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مؤتمر سيعقد الشهر المقبل بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.