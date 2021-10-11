الإسكندرية

محافظ مطروح يتابع أعمال تغطية مجرى مواسير الصرف الصحى

بشارع 15، بالكيلو 2 تمهيدا لرصفه للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات بالشارع
معتز محمود 6:31 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 6:31 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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تابع خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال إعادة الشيء لأصله ووضع طبقة إسمنتية على مجرى مواسير الصرف الصحى، بشارع 15، بالكيلو 2 بمرسي مطروح، تمهيدا لرصفه للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات بالشارع .

وفى السياق ذاته يشهد شارع باتا متفرع من شارع إسكندرية، أعمال تمهيد لرصفه.

وفى سياق آخر وجه المحافظ بضرورة استمرار الجولات الميدانية لمتابعة انضباط جميع المدارس، والتزام القائمين بالعملية التعليمية وتذليل أي معوقات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أي مخلفات، ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضاري بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

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وفى إطار متابعة الخدمات ومع إنطلاق العام الدراسى الجديد بالمحافظة افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأحد مدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات بمرسى مطروح مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، في يومه الأول سعة 44 فصلا على مساحة 5 آلاف متر مربع وبتكلفة 19.3 مليون جنيه، بحضور عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وطارق مسعد، مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، ومديري الإدارات بالتربية والتعليم، ورئيس مجلس الأمناء وأهالي المنطقة.

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وتفقد محافظ مطروح منشآت المدرسة وفصول مرحلة الحضانة، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامتهم مع توزيع هدايا عليهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد موجها بدراسة توفير خط أتوبيس من خلال مشروع نقل الركاب إلى منطقة المدرسة للتيسير على الأهالي وأولياء أمور الطلاب.

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بقلم معتز محمود

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