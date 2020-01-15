محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير مستشفى السلوم

تعاني محافظة مطروح من تدهور في بعض فروع القطاع الصحي، نتيجة نقص بعض الكوادر الفنية اللازمة.

ويعد القطاع الصحى من أبرز التحديات التى تواجه كل المسئوليين المتعاقبين على المحافظة، التى تعد من أكبر محافظات الجمهورية مساحة من حيث النطاق الجغرافى.

وفى هذا السياق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من تجهيزات مستشفى السلوم المركزى والفرش الخاص بها استعدادا لافنتاحها.

جاء ذلك مع قيام محافظ مطروح بزيارة تفقدية أمس لمتابعة أعمال تطوير مستشفى السلوم المركزى خلال زيارته الميدانية للمدينة للوقوف على المشروعات الجارى تنفيذها لخدمة أهالي المدينة ومتابعة نسب التنفيذ وحل المعوقات للإسراع في إنهائها.

حيث تفقد اعمال التطوير الجارى تنفيذها حاليا، وتفقد الأقسام المختلفة واستمع لشرح تفصيلي من مهندس الشركة المنفذة للأعمال مع التأكيد على عدم وجود معوقات في العمل، مؤكدا أنه تمت الموافقة على مد كابل الكهرباء لمستشفى السلوم، لسرعة استكمال باقي الأعمال داخل المبنى.

كما تم الإعلان اليوم عن قيام مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسة بياعين السعادة ومديرية التضامن الاجتماعى بتنظيم قافلة طبية بمستشفى مطروح العام الجمعة القادمة تحت رعاية اللواء محافظ مطروح.

وأوضح منظمو القافلة بمؤسسة بياعين السعادة أن القافلة الطبية التى تأتى فى إطار المساهمة فى تقديم الخدمات الطبية لاهالى مطروح تشمل اجراء الكشف وعمل نظارات طبية و صرف العلاج مجاني للمواطنين .

تيسير إجراءات عمل القافلة

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتيسير إجراءات عمل القافلة مع تذليل كافة المعوقات لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالى مطروح مع شكر منظمو القافلة على جهود المشاركة المجتمعية لخدمة مواطنى مطروح.

وتأتى القافلة بعد أيام من انطلاق المؤتمر الأول للتدريب والتثقيف الصحى للعاملين بالقطاع الحكومى والذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع مطروح بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة ولمدة 3 أيام فى الفترة من 14 -16 يناير الجاري بمركز النيل للإعلام.

وصرحت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير التأمين الصحى بمطروح تزامناً مع أطلاق المؤتمر انه يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة رفع الوعى الصحى لدي العاملين بجميع الهيئات والمديريات بالمحافظة ولا سيما القطاع الصحى .

وأكدت أن المؤتمر شهد حضور الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وهويدا الكيلاني مدير التعليم الفني بالهيئة والدكتور هاني محمد غزال نائب مدير فرع شمال غرب للتأمين الصحي والدكتورة عزة الحويطي مدير عام طب الأسنان بمديرية الصحة ونخبة من اساتذة كليات الطب ويشمل برنامج عمل المؤتمر على مدار 3 أيام .

وفى اليوم اليوم الأول لهذا المؤتمر تم التطرق إلى البرنامج التدريبى للموظف المتميز ويتناول الأساليب والمقومات للموظف وكيفية التعامل مع الرؤساء وورشه عمل لفن التعامل مع الاخر .

واليوم الثانى للمؤتمر تناول البرنامج التدريبى للغسعافات الأولية حول رفع الوعى الصحى للعاملين وتعريفهم بالاسعافات الاولية والمبادئ الهامة فى التعامل مع الإصابات المختلفة لإسعاف المريض.

واليوم الثالث والأخير فقد كان حول البرنامج التدريبى لمكافحة العدوى ويتناول تعريف العاملين بأهمية مكافحة العدوى فى المنشآت الصحية والهيكل التنظيمى لمكافحة العدوى وتوعيتهم بالإرشادات والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتقال العدوى والأمراض.

كان محافظ مطروح قد شدّد على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات لزيادة الوعى والتثقيف الصحى للعاملين باعتبار صحة المواطن هى الركيزة الأساسية لبناء الانسان وتحقيق التنمية المنشودة مؤكدا على تقديمه لكافة الدعم لمثل هذة المؤتمرات لتحقيق المرجو منها فى رفع الوعى الصحى .