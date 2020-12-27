محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير طريق سيوة- قرية جارة أم الصغير

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سيوة – قرية جارة أم الصغير بطول 96كم والبدء في أعمال رصف طريق مدخل مدينة سيوة والانتهاء من رصف طريق كورنيش مدينة السلوم.

تم البدء في وضع طبقة رصف لطريق جارة أم الصغير سيوة بطول 96 كم

واوضح اللواء آمون مرتضي أبو عمر رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربى، إنه تم البدء في وضع طبقة رصف لطريق جارة أم الصغير سيوة بطول 96 كم بعد الانتهاء من تجارب تحليل المواد المستخدمة والتأكد من جودة التنفيذ لجميع المراحل على طول الطريق.

كما أنه جار العمل في رفع كفاءة مدخل مدينة سيوة وبدء أعمال الرصف ليكون بداية طريق الازدواج الجديد لطريق مطروح سيوة والذي سيبدأ لمسافة 8 كم بطبقات من الأسفلت ثم تبدأ الطبقات الخرسانيه وبطول 300كم حتى مدينة مرسى مطروح، كذلك تم الانتهاء من رصف طريق كورنيش مدينة السلوم بطبقتى أسفلت رابطة وسطحية.

وقبل عدة أيام قام كل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيبخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى والوفد المرافق بزيارة لمدينة العلمين الجديدة للتعرف على ما يتم فى أرض مطروح من مشروعات تنموية وقومية كبرى، حيث تم تفقد أعمال إنشاء مسجد المولى العلمين الجديدة بمساحة ٤٢٠٠م٢ يسع ٣ آلاف مصلى.

كذلك تفقد مسجد الماس ومنطقة أبراج العلمين الجديدة، مشيدون بما يتحقق على أرض مصر من مشروعات بناء وتنمية.

وعلى هامش زيارة كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني محافظة مطروح في عيدها القومي وافتتاح مسجد دغيم قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة بإهداء درع المحافظة وكتاب الله تكريما لضيفي المحافظة والوفد المرافق.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد شعيب محافظ مطروح،وبحضور الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، يوم الجمعة الماضى مسجد أولا دغيم بقرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين وذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى.

وأقيمت شعاىر صلاة الجمعة ونقلها التليفزبون المصري على الهواء مباشرة.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح أن المسجد يقع على مساحة ٦٠٠ متر مربع بالملحقات منها ٤٠٠ متر صحن المسجد ومصلى رجالى ٢٠٠، وتم تنفيذه من خلال وزارة الأوقاف بتكلفة ٣ ملايين جنيه.