محافظ مطروح يتابع أعمال تجميل الشوارع والميادين استعدادًا للصيف

أبو زيد: رصف الكورنيش وشوارع وسط المدينة وفقا للمخطط ومطروح تتجمل لاستقبال المصطافين

معتز محمود

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بجولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح لمتابعة اعمال التجميل واعادة الشىء لاصله بالشواطئ والكورنيش والشوارع استعدادا لموسم الصيف يرافقه المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح وخلف صادق وكيل ادارة الاسكان والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة

وتفقد المحافظ منطقة الكورنيش وتابع تجهيز الشواطئ العامة لموسم الصيف وتنظيفها وتسوية الرمال وتطهيرها، بالاضافة الى تجهيز العلامات الارشادية بكل شاطئ، كما قام بالمرور على شوارع العوام والجلاء بامتداده حتى ميدان البنك الأهلى وشارع الإسكندرية والفيروز وشاطئ روميل لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية من مياه شرب وصرف صحى وشبكة الامطار وأعمال الكهرباء والغاز وفقا للمخطط العام.

وتابع المحافظ تركيب الانترلوك والبلدورات المضيئة والمقاعد كاستراحات للمواطنين بشارع الاسكندرية بعد الانتهاء من اعمال الرصف بالشارع وتابع اعمال التطوير والتجميل بكورنيش المدينة تمهيدا لتخطيط الشوارع بالتنسيق مع ادارة مرور مطروح.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء باستلام المواقع التى تم الانتهاء منها مع القيام برصفها وتجميلها وفقا للمخطط العام لاعمال التجميل واعادة الشئ لأصله.



وشدد المحافظ على انه لن يسمح باى تجمعات لمياه الامطار مرة اخرى بالشوارع بعد الانتهاء من الشنايش لتصريف مياه الامطار مع مراعاة الاميال اللازمة لتصريفها مع ضرورة الاسراع فى تنفيذ اعمال التطوير واعادة الشئ لاصله طبقا للتوقيتات المحددة مع الالتزام بتوحيد لون وشكل التند والواجهات بشارع الاسكندرية وفقا للتصميمات الموضوعة، والحفاظ على النظافة وعدم التعدى على الارصفة وقيام مجلس المدينة والمرافق بازالة اى اشغالات.

وناشد محافظ مطروح أصحاب المحلات التجارية بشارع الاسكندرية بالالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن عدم وضع اشغالات امام المحال طوال فصل الصيف وسيتم توقيع غرامات وعقوبات علي أصحاب المحلات لمن يخالف هذه التعليمات.

وأضاف أنه يتابع يوميا كل أعمال المشروعات الجارية بمدينة مرسي مطروح من صرف صحي وتوصيل الغاز الطبيعي بالشوارع والمنازل وإعادة الشئ لأصلة كما يتم حاليا رفع كفاءة المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارته ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ وتجهيز الحمامات والادشاش مما ينعكس ذلك علي ظهور المحافظة في أبهي صورها في موسم الصيف الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لأهالي المحافظة.

وأكد محافظ مطروح أن جميع الأعمال التى تتم حاليا من إنشاء وتطوير البنية التحتية خاصة بمدينة مرسى مطروح، هى من أجل الارتقاء بالمحافظة لتحتل مكانتها السياحية والحضارية و جذب أعداد أكبر من المصطافين.

من ناحيه أخرى تفقد أبو زيد أعمال تطوير ورفع كفاءة فندق عروس البحر استعدادا لموسم الصيف ضمن المشروعات السياحية بالمحافظة،لافتا الى أنه لا يألو جهداً فى الاسراع بتنفيذ مخططات تنمية المحافظة بما يعود بالنفع على أبناء مطروح مراعاةً لاعتمادهم على موسم الصيف السياحى كأحد الموارد الاقتصادية لهم.