محافظ مطروح يتابع أعمال اللجنة المشكلة للمرور على الفنادق

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور علي الفنادق والمعسكرات لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمه للتشغيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضم اللجنة كلا من إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة ومديربة الشئون الصحية ومجلس مدينة مطروح ومديرية القوى العاملة من خلال السلامة والصحة المهنية.

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بكلا من مدينتى الضبعة ومرسي مطروح مع التأكيد على المتابعة اليومية لتنفيذ المشروعات والإسراع في أعمال التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات والتيسير على المواطنين مع توفير الخدمات والبنية التحتية للارتقاء بالمناطق المستهدفة.

في سياق متصل، قام العميد، محمد فوزى رئيس مركز ومدينة الضبعة بمتابعة أعمال الرصف بشارع المدرسة الثانوية الصناعية حتى مزلقان الضبعة.

كما تتم بمدينة مرسى مطروح أعمال الرصف بعدد من المناطق.

وقال رضا جاب الله رئيس المدينة إنه تتم حاليا أعمال رصف الحارة البطيئة يمين الطريق الدولي الساحلى مطروح إسكندرية من الكيلو ١حتى الكيلو ٤، وأعمال رصف وتوسعة شارع الأمام مالك من منطقة حى الزهور بالكيلو ٧ حتى شارع علم الروم.

كما تتم أعمال رصف بعلم بمحور المرحوم الفنان على حميدة وربط المقابر بعزبة شندي بطول 500 متر وشوارع أبوشادى بعرابي بطول 1.5 كم وجاري العمل بمنطقة حتاوة بالكيلو 5 بطول 2 كم وسملا بطول 400 متر،بالاضافة إلى استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله بعدد من المناطق داخل المدينة.

